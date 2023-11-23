Фёдор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Федор Трофимович (1675 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Ивановна (1680-?) О детях его данных нет. Источники: РГАДА... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно