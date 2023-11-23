Фёдор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Федор Трофимович (1675 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Священник Александровой пустыни Рыбинского уезда2 . Жена его Ирина Ивановна (1680-?) О детях его данных нет. Источники: РГАДА... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
Неизвестно

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