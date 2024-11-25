Dufour Raymond 07.01.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Dufour Raymond

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 07.01.1896, FRANCE

умер 1962

Отец
Dufour JulesНеизвестно г.р.
Мать
(Pillon) AngèleНеизвестно г.р.
Дети
Dufour Maurice1934 г.р.
(Dufour) Monique28.04.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1896

Отец: Dufour Jules

Мать: (Pillon) Angèle

FRANCE

Рождение ребёнка
1934

Сын: Dufour Maurice

Мать ребёнка: (Anne) Berthe

Рождение ребёнка
17.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Anne) Berthe

Рождение ребёнка
19.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Anne) Berthe

FRANCE

Рождение ребёнка
28.04.1938

Дочь: (Dufour) Monique

Мать ребёнка: (Anne) Berthe

Рождение ребёнка
20.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Anne) Berthe

Смерть
1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.