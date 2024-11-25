Dufour Raymond
мужской, родился 07.01.1896, FRANCE
умер 1962
ОтецDufour JulesНеизвестно г.р.
Мать(Pillon) AngèleНеизвестно г.р.
Дети
Dufour Maurice1934 г.р.
(Dufour) Monique28.04.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1896
Отец: Dufour Jules
Мать: (Pillon) Angèle
FRANCE
Рождение ребёнка
1934
Сын: Dufour Maurice
Мать ребёнка: (Anne) Berthe
Рождение ребёнка
17.01.1935
Рождение ребёнка
19.05.1936
FRANCE
Рождение ребёнка
28.04.1938
Дочь: (Dufour) Monique
Мать ребёнка: (Anne) Berthe
Рождение ребёнка
20.06.1940
Смерть
1962