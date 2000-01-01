Копылов Нестер (Нестор) Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1802 и 1811
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капылов Никита Степанович
Мать: не указана
Крещение
27.10.1765
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1798 или 1799
Дочь: Устинья Несте(о)ровна
Мать ребёнка: не указана
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1799 или 1800
Мать ребёнка: не указана
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1801 или 1802
Сын: Капылов Анисим Несте(о)рович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1802 и 1811