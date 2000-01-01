Копылов Нестер (Нестор) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Нестер (Нестор) Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1802 и 1811

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капылов Никита Степанович

Мать: не указана

Крещение
27.10.1765
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1798 или 1799

Дочь: Устинья Несте(о)ровна

Мать ребёнка: не указана

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1799 или 1800

Сын: Капылов Патап Нестерович

Мать ребёнка: не указана

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1801 или 1802

Сын: Капылов Анисим Несте(о)рович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1802 и 1811
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