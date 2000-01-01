Купарев Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти26.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Купарев александр никитич
Мать ребёнка: Гронская зинаида павловна
Рождение ребёнка
28.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гронская Зинаида Павловна
Смерть
26.05.1984