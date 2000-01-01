Купарев Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купарев Никита Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

26.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Купарев александр никитич

Мать ребёнка: Гронская зинаида павловна

Рождение ребёнка
28.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гронская Зинаида Павловна

Смерть
26.05.1984
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