Доронина (Овчинникова) Полина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиДо 1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Овчинников Сергей Васильевич
Мать: Овчинникова Мария
Место жительства
С 1925 по 1938
Место жительства
После 1938
Рождение ребёнка
После 1940
Сын: Доронин Николай
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
После 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1990