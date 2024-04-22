Доронина (Овчинникова) Полина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Овчинникова) Полина Сергеевна

Место рождения

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

До 1990

Пол

Женский

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

После 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Овчинников Сергей Васильевич

Мать: Овчинникова Мария

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1925 по 1938
Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
После 1938
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
После 1940

Сын: Доронин Николай

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
До 1990
Омск, город Омск, Омская область
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