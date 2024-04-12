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Ладыгин Иван Титович

Место рождения

Алексеевка

Дата рождения

27.08.1879

Дата смерти

27.01.1882

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1840 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1879

Отец: Ладыгин Тит Савельевич

Мать: Ладыгина Пелагея Николаевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/15 Восприемники: Перов Михаил ... Показать все
Смерть
27.01.1882
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882)
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