Ладыгин Иван Титович
Место рождения
Дата рождения27.08.1879
Дата смерти27.01.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1879
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/15 Восприемники: Перов Михаил ... Показать все
Смерть
27.01.1882
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882)