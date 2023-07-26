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Гафаров Ильдар Рафисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1977

Отец: не указан

Мать: Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна

Рождение ребёнка
06.07.1998

Дочь: Умирбаева (Гафарова) Яна Ильдаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.11.2008

Дочь: Гафарова Ярослава Ильдаровна

Мать ребёнка: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна

Рождение ребёнка
07.02.2014

Дочь: Гафарова Злата Ильдаровна

Мать ребёнка: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна

Рождение ребёнка
05.08.2018

Сын: Гафаров Святослав Ильдарович

Мать ребёнка: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна

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