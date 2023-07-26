Гафаров Ильдар Рафисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1977
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1998
Дочь: Умирбаева (Гафарова) Яна Ильдаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.11.2008
Дочь: Гафарова Ярослава Ильдаровна
Мать ребёнка: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.2014
Дочь: Гафарова Злата Ильдаровна
Мать ребёнка: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.2018
Сын: Гафаров Святослав Ильдарович
Мать ребёнка: Гафарова (Домнина) Алёна Николаевна