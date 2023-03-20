von Engelhardt (Bsse. von Buttlar) (Ольга Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Engelhardt (Bsse. von Buttlar) (Ольга Егоровна)

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Место рождения

Nowgorod

Дата рождения

08.07.1828

Дата смерти

04.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Nowgorod
Бракосочетание
06.07.1845

Муж: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Супруг(-а): (Ольга Егоровна) von Engelhardt (Bsse. von Buttlar)
Рождение ребёнка
20.01.1847

Сын: Энгельгардт Роман Альфонсович

Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Вайсензе, Германия
Рождение ребёнка
21.08.1850

Дочь: Helene

Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Wileiki
Рождение ребёнка
20.07.1861

Сын: Bar. Engelhardt Alphons* Sigismund

Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Lautzen
Рождение ребёнка
06.07.1864

Сын: Bar. Engelhardt Arthur* Emanuel

Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Lautzen
Рождение ребёнка
10.06.1868

Сын: Неизвестно Alexis

Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Lautzen
Смерть
04.02.1902
Lautzen
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