von Engelhardt (Bsse. von Buttlar) (Ольга Егоровна)
Место рожденияNowgorod
Дата рождения08.07.1828
Дата смерти04.02.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Nowgorod
Бракосочетание
06.07.1845
Супруг(-а): (Ольга Егоровна) von Engelhardt (Bsse. von Buttlar)
Рождение ребёнка
20.01.1847
Сын: Энгельгардт Роман Альфонсович
Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович
Вайсензе, Германия
Рождение ребёнка
21.08.1850
Дочь: Helene
Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович
Wileiki
Рождение ребёнка
20.07.1861
Сын: Bar. Engelhardt Alphons* Sigismund
Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович
Lautzen
Рождение ребёнка
06.07.1864
Сын: Bar. Engelhardt Arthur* Emanuel
Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович
Lautzen
Рождение ребёнка
10.06.1868
Сын: Неизвестно Alexis
Отец ребёнка: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович
Lautzen
Смерть
04.02.1902
Lautzen