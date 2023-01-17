Герасимова (Акишина) Зоя Ильинична
Место рождения
Дата рождения17.07.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1927
Отец: Акишин Илья Федорович
Мать: Акишина Клавдия
Рождение ребёнка
20.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Владимир
Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно