Герасимова (Акишина) Зоя Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Акишина) Зоя Ильинична

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.07.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1927

Отец: Акишин Илья Федорович

Мать: Акишина Клавдия

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Владимир

Отец ребёнка: Герасимов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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