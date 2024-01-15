Самойлов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Самойлова Мария

Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Кульчеева (Самойлова) Тамара Павловна

Мать ребёнка: Самойлова Мария

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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