Самойлов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Самойлова Мария
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Кульчеева (Самойлова) Тамара Павловна
Мать ребёнка: Самойлова Мария
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно