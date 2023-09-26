Мироносицкий Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения21.06.1885
Дата смерти1958
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1885
Бракосочетание
29.03.1915
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1922
Дочь: Лосева (Мироносицкая) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Мироносицкая (Никифорова) Елена Ивановна
Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1958
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область