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Мироносицкий Владимир Александрович

Место рождения

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.06.1885

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1885

Отец: Мироносицкий Александр Александрович / Николаевич

Мать: Мироносицкая Анна

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
29.03.1915

Жена: Мироносицкая (Никифорова) Елена Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1922

Дочь: Лосева (Мироносицкая) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Мироносицкая (Никифорова) Елена Ивановна

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1958
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

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