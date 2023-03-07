Ашихмин Савва (Савка) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Савва (Савка) Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Ашихмин Федор (Фетка) Иванов?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Ашихмин Семен (Сенка) Савин

Мать ребёнка: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин

Мать ребёнка: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Ашихмин Степан (Стенка) Савин

Мать ребёнка: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Ашихмин Никита (Микитка) Савин

Мать ребёнка: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Ашихмин Богдан (Богдашка) Савин

Мать ребёнка: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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