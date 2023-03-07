Ашихмин Савва (Савка) Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1595
Отец: Ашихмин Федор (Фетка) Иванов?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Ашихмин Семен (Сенка) Савин
Мать ребёнка: не указана
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Ашихмин Ефим (Елфимко) Савин
Мать ребёнка: не указана
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Ашихмин Степан (Стенка) Савин
Мать ребёнка: не указана
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Ашихмин Никита (Микитка) Савин
Мать ребёнка: не указана
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Ашихмин Богдан (Богдашка) Савин
Мать ребёнка: не указана
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646