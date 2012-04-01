Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1923

Дата смерти

01.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернядьев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернядьев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернядьев Иван

Смерть
01.04.2012
Москва, город федерального значения Москва
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