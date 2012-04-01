Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1923
Дата смерти01.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернядьев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернядьев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернядьев Иван
Смерть
01.04.2012
Москва, город федерального значения Москва