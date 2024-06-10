Чикова Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Нестеров Григорий Степанович
Отец ребёнка: Нестеров Степан Иванович
Бракосочетание
28.09.1916
Рождение ребёнка
02.06.1919
Сын: Нестеров Павел Степанович
Отец ребёнка: Нестеров Степан Иванович
Смерть
Неизвестно