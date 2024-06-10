Чикова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Степан Иванович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Нестеров Григорий Степанович

Отец ребёнка: Нестеров Степан Иванович

Бракосочетание
28.09.1916

Муж: Нестеров Степан Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1919

Сын: Нестеров Павел Степанович

Отец ребёнка: Нестеров Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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