Насковец Стефан Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люда
Мать ребёнка: Насковец Ульяна Миновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мигуцкая Мария Степановна
Мать ребёнка: Насковец Ульяна Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насковец Ульяна Миновна
Рождение ребёнка
07.12.1935
Сын: Насковец Сергей Степанович
Мать ребёнка: Насковец Ульяна Миновна
Смерть
Неизвестно