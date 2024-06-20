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Насковец Стефан Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люда

Мать ребёнка: Насковец Ульяна Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигуцкая Мария Степановна

Мать ребёнка: Насковец Ульяна Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насковец Ульяна Миновна

Рождение ребёнка
07.12.1935

Сын: Насковец Сергей Степанович

Мать ребёнка: Насковец Ульяна Миновна

Смерть
Неизвестно

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