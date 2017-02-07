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Косяков Иван Алексеевич
Косяков Иван Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.2017
Пол
Мужской
Отец
Косяков Алексей
1999 г.р.
Мать
Косякова (Дрожанова) Елена Александровна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2017
Отец:
Косяков Алексей
Мать:
Косякова Елена Александровна
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