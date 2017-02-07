Косяков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косяков Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2017

Отец: Косяков Алексей

Мать: Косякова Елена Александровна

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