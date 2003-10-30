Вершинин Александр Иванович
Место рожденияд.Шараны, Котельнический район, Кировская область
Дата рождения30.11.1963
Дата смерти30.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1963
д.Шараны, Котельнический район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
02.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Галина Анатольевна
Смерть
30.10.2003