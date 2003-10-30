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Вершинин Александр Иванович

Место рождения

д.Шараны, Котельнический район, Кировская область

Дата рождения

30.11.1963

Дата смерти

30.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шараны, Котельнический район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Галина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Галина Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.10.2003
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