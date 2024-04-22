Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти09.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Мать: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Аносова Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Киселев Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Дуракова Мелания Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Сухотерина Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1890
Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1904