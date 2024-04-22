Киселев Яков Иович (Иевлевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

09.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Мать: Марья Нефедовна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Киселев Платон Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Аносова Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Киселев Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Дуракова Мелания Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Сухотерина Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Киселев Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1890

Сын: Киселев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Агафья Васильевна

Смерть
09.07.1904
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