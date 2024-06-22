Петрыкин Гавриил Емельянов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкин Гавриил Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрыкин ЕМЕЛЬЯН ФЕДОСОВ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Петрыкина АГАФИЯ ГАВРИЛОВА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Петрыкина ВАССА ГАВРИЛОВА

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Петрыкина СТЕФАНИДА ГАВРИЛОВА

Мать ребёнка: не указана

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