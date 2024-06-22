Петрыкин Гавриил Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрыкин ЕМЕЛЬЯН ФЕДОСОВ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Петрыкина АГАФИЯ ГАВРИЛОВА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Петрыкина ВАССА ГАВРИЛОВА
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Петрыкина СТЕФАНИДА ГАВРИЛОВА
Мать ребёнка: не указана