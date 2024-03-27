Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал
Место рожденияс.КаркалиСпиридоновскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рождения1888
Дата смерти03.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
15.01.1935
Смерть
03.03.1974