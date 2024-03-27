Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугинова ((Дочь Муллы)) Шамсикамал

Место рождения

с.КаркалиСпиридоновскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1888

Дата смерти

03.03.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугинов Закий Председатель Колхоза

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугинов Закий Председатель Колхоза

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугинов Закий Председатель Колхоза

Рождение ребёнка
15.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугинов Закий Председатель Колхоза

Смерть
03.03.1974

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