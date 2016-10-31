Зельдин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зельдин Владимир Михайлович

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

28.02.1915

Дата смерти

31.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Место жительства
С 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 1943
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
31.10.2016
Москва, город федерального значения Москва
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