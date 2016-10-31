Зельдин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.02.1915
Дата смерти31.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1942 по 1943
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1943
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
31.10.2016