Семизоров Мартын Максимович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Семизоров Максим Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1742
Сын: Семизоров Иван Мартынович
Мать ребёнка: Семизорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Семизоров Елисей Мартынович
Мать ребёнка: Семизорова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно