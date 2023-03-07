Семизоров Мартын Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизоров Мартын Максимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Семизоров Максим Михайлович

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Семизоров Иван Мартынович

Мать ребёнка: Семизорова Евдокия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Семизоров Елисей Мартынович

Мать ребёнка: Семизорова Евдокия Федоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семизорова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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