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Сачков Семен Маркович
Сачков Семен Маркович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
22.10.1943
Пол
Мужской
Отец
Сачков Марк Гаврилович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Сачков Марк Гаврилович
Мать: не указана
Смерть
22.10.1943
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