Сачков Семен Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачков Семен Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

22.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Сачков Марк Гаврилович

Мать: не указана

Смерть
22.10.1943
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