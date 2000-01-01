Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1928

Сын: Каблучий Степан Васильевич

Отец ребёнка: Каблучий Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблучая Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Каблучий Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблучая Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Каблучий Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каблучий Александра Васильевна

Отец ребёнка: Каблучий Василий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблучий Василий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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