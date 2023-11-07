Дериглазова (Меркульева) Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ивойлова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пушкарева Катерина Ефимовна
Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дериглазова Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич
ГААК, 169-1-155-196л
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГААК, 169-1-155-195об
Смерть
Неизвестно