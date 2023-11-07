Дериглазова (Меркульева) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова (Меркульева) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ивойлова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1761

Сын: Дериглазов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пушкарева Катерина Ефимовна

Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1775

Сын: Дериглазов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1776

Сын: Дериглазов Осип Ефимович

Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196л
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дериглазова Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Дериглазов Ефим Васильевич

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-196л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Ефим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195об
Смерть
Неизвестно
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