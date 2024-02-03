Чухнина (Загревская) Вера
Место рождения
Дата рожденияОколо 1935
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец: Загревский Радион
Мать: Загревская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чухнин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чухнин Андрей
Смерть
Около 2000
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно