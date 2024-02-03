Чухнина (Загревская) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухнина (Загревская) Вера

Место рождения

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1935

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Загревский Радион

Мать: Загревская Наталья

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чухнин Андрей

Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухнин Андрей

Смерть
Около 2000
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

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