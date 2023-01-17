Сафаргалий Халитов
Место рождения
Дата рождения1779
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Халит Хусеинов
Мать: Халима
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Гафия
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Гафия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Абушахма Сафаргалиев
Мать ребёнка: Гафия
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Гафия
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Гафия
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Гафия
Место жительства
Неизвестно