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Сафаргалий Халитов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Халит Хусеинов

Мать: Халима

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тухфатулла Сафаргалиев

Мать ребёнка: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Мусифулла Сафаргалиев

Мать ребёнка: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Абушахма Сафаргалиев

Мать ребёнка: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гальмитдин Сафаргалиев

Мать ребёнка: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шагиахмет Сафаргалиев

Мать ребёнка: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Абдуллатиф Сафаргалиев

Мать ребёнка: Гафия

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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