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Ильин Юрий Михайлович

Место рождения

Князево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.08.1934

Дата смерти

18.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1934

Отец: Ильин Михаил Ильич

Мать: Ильина Евдокия Васильевна

Князево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.08.1960

Жена: Ильина Римма Никифоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1961

Дочь: Ильина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Ильина Римма Никифоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1963

Сын: Ильин Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Ильина Римма Никифоровна

Смерть
18.01.1986
Тверь, город Тверь, Тверская область
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