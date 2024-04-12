Ильин Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1934
Дата смерти18.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1934
Отец: Ильин Михаил Ильич
Бракосочетание
13.08.1960
Жена: Ильина Римма Никифоровна
Рождение ребёнка
09.10.1961
Дочь: Ильина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Ильина Римма Никифоровна
Рождение ребёнка
09.07.1963
Сын: Ильин Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Ильина Римма Никифоровна
Смерть
18.01.1986