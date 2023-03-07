Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Астраханцов Михайло Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Астраханцов Никита Савин

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Астраханцов Ерофей Савин

Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Федосья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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