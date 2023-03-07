Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Астраханцов Михайло Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Астраханцова Федосья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763