Пирожонок Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пирожонок Федор

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Пирожонок ПрокофийОколо 1865 г.р.
Мать
Пирожонок СофьяОколо 1867 г.р.
Супруги
ЕфросиньяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пирожонок Прокофий

Мать: Пирожонок Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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