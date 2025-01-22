Пирожонок Федор
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецПирожонок ПрокофийОколо 1865 г.р.
МатьПирожонок СофьяОколо 1867 г.р.
Супруги
ЕфросиньяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пирожонок Прокофий
Мать: Пирожонок Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
Неизвестно