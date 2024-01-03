Сорокина (Остроухова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1894
Дата смерти29.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Войкина (Сорокина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич
Сергеевка, Костанайский район, Костанайская область
Смерть
29.05.1991
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область