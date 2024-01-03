Сорокина (Остроухова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Остроухова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

14.03.1894

Дата смерти

29.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сорокин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Войкина (Сорокина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Тимофеевич

Сергеевка, Костанайский район, Костанайская область
Смерть
29.05.1991
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

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