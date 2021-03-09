Ковальчук (Кистень) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения15.05.1935
Дата смерти09.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935
Отец: Кистень Егор Мартынович
Мать: Кистень Елена Павловна
Рождение ребёнка
11.03.1960
Сын: Ковальчук Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
06.07.1961
Сын: Ковальчук Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2021