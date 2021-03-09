Ковальчук (Кистень) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Кистень) Анна Егоровна

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Место рождения

Павловка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1935

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935

Отец: Кистень Егор Мартынович

Мать: Кистень Елена Павловна

Павловка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1960

Сын: Ковальчук Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Андреевич

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.07.1961

Сын: Ковальчук Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Андреевич

Чульман, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Михаил Андреевич

Смерть
09.03.2021
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