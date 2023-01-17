Достовалов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Достовалов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Достовалов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1954

Сын: Достовалов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Достовалова Елена Егоровна

Петуховское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.08.1957

Сын: Достовалов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Достовалова Елена Егоровна

Петуховское, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Достовалова Елена Егоровна

Смерть
Неизвестно
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