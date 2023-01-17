Достовалов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Достовалов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1954
Сын: Достовалов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Достовалова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
20.08.1957
Сын: Достовалов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Достовалова Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно