Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савва Федоров

Отец ребёнка: Прохоров Федор Петров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петр Федоров

Отец ребёнка: Прохоров Федор Петров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Прохоров Федор Петров

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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