Улита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Савва Федоров
Отец ребёнка: Прохоров Федор Петров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Прохоров Федор Петров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Прохоров Федор Петров
Смерть
Неизвестно