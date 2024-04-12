Городникова (Чурилова) Пелагия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городникова (Чурилова) Пелагия Степановна

Место рождения

Нижне-Чуфичево, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Чурилов Степан Макарович

Мать: Чурилова Ефимия

Нижне-Чуфичево, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елисеева Дробышева Матрона Климентьевна

Отец ребёнка: Городников Климентий Михайлович

Огородниково, Спасская волость, Бугульминский уезд
Смерть
1889
Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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