Городникова (Чурилова) Пелагия Степановна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Чурилов Степан Макарович
Мать: Чурилова Ефимия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елисеева Дробышева Матрона Климентьевна
Отец ребёнка: Городников Климентий Михайлович
Огородниково, Спасская волость, Бугульминский уезд
Смерть
1889
Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)