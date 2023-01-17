Комаров Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1913
Дата смерти08.01.1977
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913
Образование
1928
Грамотность: 6 классов Буйской начальной школы в 1928 году
Военная служба
1935
Призван Буйским РВК Ярославской области в 1935 году
Сообщение о свадьбе (оглашение)
09.09.1940
Свидетеьсво о браке заключен 9 сентября 1940 год (Черкизовский поселковый совет)
Рождение ребёнка
20.11.1941
Сын: Комаров Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1977