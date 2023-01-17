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Комаров Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

21.09.1913

Дата смерти

08.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913

Отец: Комаров Дмитрий Козьмич

Мать: Комарова Екатерина Iоаннова

Горка, Ликургская волость, Буйский уезд
Образование
1928
Буй, город Буй, Костромская область
Грамотность: 6 классов Буйской начальной школы в 1928 году
Военная служба
1935
Буй, город Буй, Костромская область
Призван Буйским РВК Ярославской области в 1935 году
Сообщение о свадьбе (оглашение)
09.09.1940

Жена: Зайцева Пелагея Михайловна

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Свидетеьсво о браке заключен 9 сентября 1940 год (Черкизовский поселковый совет)
Рождение ребёнка
20.11.1941

Сын: Комаров Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Михайловна

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Пелагея Михайловна

Смерть
08.01.1977
Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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