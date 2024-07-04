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Цветкова (Холуйская) Александра Дмитриевна

Место рождения

Ананьин Конец, Комаровская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

01.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1869

Отец: Холуйский Дмитрий Петрович

Мать: Холуйская (Дроздова) Ольга Никаноровна

Ананьин Конец, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Восприемница: жена священника Груздева Надежда Федорова
Работа или профессия
1905
потомственная дворянская жена Тульской губернии, проживающая в городе Кинешме
Упоминание
1916
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
130-9-1094 51об-52 заштатный священник Дмитрий Петров Холуйский, 72 Нерехтского уезда Никольского Горицких дьякона сын вдов дети его 1. Александра в супружестве с учителем Кинешемского приходского уч... Показать все
Смерть
Неизвестно

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