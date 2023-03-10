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(Никоненко) Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1897

Дата смерти

28.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897

Отец: Никоненко Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Коновниценка,Кустанайской обл.,Карасу р-н
Рождение ребёнка
12.06.1918

Сын: Чаусов Михаил

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Рождение ребёнка
11.06.1923

Дочь: Шулаева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Чаусов Василий

п.Коновницынка,Куст.обл.Казахстан
Рождение ребёнка
13.06.1926

Сын: Чаусов Георгий

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Коновницынка , кустанайская область
Рождение ребёнка
06.10.1928

Сын: Чаусов Сергей

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаусов Василий

Смерть
28.04.1974
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