(Никоненко) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1897
Дата смерти28.04.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897
Отец: Никоненко Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Коновниценка,Кустанайской обл.,Карасу р-н
Рождение ребёнка
12.06.1918
Сын: Чаусов Михаил
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Рождение ребёнка
11.06.1923
Дочь: Шулаева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Чаусов Василий
п.Коновницынка,Куст.обл.Казахстан
Рождение ребёнка
13.06.1926
Сын: Чаусов Георгий
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Коновницынка , кустанайская область
Рождение ребёнка
06.10.1928
Сын: Чаусов Сергей
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаусов Василий
Смерть
28.04.1974