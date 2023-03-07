(Коротаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коротаева) Анна

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Место рождения

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Мать: Коротаева Евдокия Тимофеевна

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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