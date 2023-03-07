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(Коротаева) Анна
(Коротаева) Анна
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Место рождения
Дендывай
, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1897 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
1849 г.р.
Мать
Коротаева (Неизвестно) Евдокия Тимофеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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Рождение
1897 ст.
Отец:
Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Мать:
Коротаева Евдокия Тимофеевна
Дендывай
, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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