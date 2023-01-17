Осташкевич Флориан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Драмшева Петрунеля Флориановна
Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Осташкевич Мария Флориановна
Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костырина Агата Флориановна
Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна
Смерть
Неизвестно