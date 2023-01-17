Осташкевич Флориан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсташкевич Флориан Григорьевич

Осташкевич Флориан Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Драмшева Петрунеля Флориановна

Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Осташкевич Мария Флориановна

Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
08.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костырина Агата Флориановна

Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осташкевич Виктория Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close