Аникеев Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.07.2011
Рождение ребёнка
27.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аникеева (Кравченко) Мария Сергеевна