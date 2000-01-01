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(Klaassen) Ida
(Klaassen) Ida
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Место рождения
Petershagen
Дата рождения
11.07.1688
Дата смерти
28.06.1734
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Финстра) Барбара
1660 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1688
Отец:
?
Мать:
Барбара
Petershagen
Смерть
28.06.1734
Tiegerweide
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