(Klaassen) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Klaassen) Ida

(Klaassen) Ida

avatar

Место рождения

Petershagen

Дата рождения

11.07.1688

Дата смерти

28.06.1734

Пол

Женский

Отец

Мать

1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1688

Отец: ?

Мать: Барбара

Petershagen
Смерть
28.06.1734
Tiegerweide
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close