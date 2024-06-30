Grünewald Johannes 1637 — найти родственников по фамилии на Familio
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Grünewald Johannes

Автор
ВГ
Гринвальд В.

мужской, родился 1637, Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Deutschland

умер 23.07.1712

Отец
Grünewald Hartmann1603 г.р.
Мать
Juliana1598 г.р.
Дети
Grünwald Johannes Peter Wihelm10.03.1661 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1637

Отец: Grünewald Hartmann

Мать: Juliana

Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Deutschland

Рождение ребёнка
10.03.1661

Сын: Grünwald Johannes Peter Wihelm

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany

Бракосочетание
04.02.1675

Жена: не указана

Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Deutschland

Смерть
23.07.1712

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