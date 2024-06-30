Grünewald Johannes
мужской, родился 1637, Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Deutschland
умер 23.07.1712
ОтецGrünewald Hartmann1603 г.р.
МатьJuliana1598 г.р.
Дети
Grünwald Johannes Peter Wihelm10.03.1661 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1637
Отец: Grünewald Hartmann
Мать: Juliana
Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
10.03.1661
Сын: Grünwald Johannes Peter Wihelm
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany
Бракосочетание
04.02.1675
Жена: не указана
Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Deutschland
Смерть
23.07.1712