Клюев Ефим Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Клюев Василий
Мать ребёнка: Клюева Анастасия Вас.
Рождение ребёнка
10.11.1927
Сын: Клюев Иван Ефимович
Мать ребёнка: Клюева Анастасия Вас.
Юдановка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Клюева Анастасия Вас.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клюева Анастасия Вас.
Смерть
Неизвестно