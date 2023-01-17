Клюев Ефим Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюев Ефим Митрофанович

Клюев Ефим Митрофанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Клюев Василий

Мать ребёнка: Клюева Анастасия Вас.

Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Клюев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Клюева Анастасия Вас.

Юдановка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Клюева Анастасия Вас.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Анастасия Вас.

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close