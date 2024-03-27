Рахимова Фариза
Место рожденияс Сеитовская Слобода, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
с Сеитовская Слобода, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рахимов Гибадрахман Габитович
Отец ребёнка: Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно