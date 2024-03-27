Рахимова Фариза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимова Фариза

Рахимова Фариза

Место рождения

с Сеитовская Слобода, Уфимский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с Сеитовская Слобода, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рахимов Гибадрахман Габитович

Отец ребёнка: Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close