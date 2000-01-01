Шипицын Егор Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Егор Потапович

Шипицын Егор Потапович

avatar

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шипицын Потап Гаврилович

Мать: Шипицына Ирина Андроновна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шипицын Алексей Егорович

Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Дмитриевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дарья Егоровна

Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Дмитриевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Пелагея Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close