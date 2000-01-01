Шипицын Егор Потапович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Дмитриевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дарья Егоровна
Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Дмитриевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол