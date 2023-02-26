(Бирюкова) Анна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Никита Семенов
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Георгий Семенов
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Людмила Семенова
Отец ребёнка: Семен Ефимов
Смерть
Неизвестно