(Бирюкова) Анна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бирюкова) Анна Козьмина

(Бирюкова) Анна Козьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Никита Семенов

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Паленов Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Георгий Семенов

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Людмила Семенова

Отец ребёнка: Семен Ефимов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close