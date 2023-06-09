Агафонникова (Кошурникова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Агафонников Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафонникова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Агафонников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Агафонников Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Агафонникова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Агафонникова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович
Смерть
1960