Агафонникова (Кошурникова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонникова (Кошурникова) Клавдия Ивановна

Агафонникова (Кошурникова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Агафонников Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафонникова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Агафонников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Агафонников Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Агафонникова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Агафонникова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Агафонников Василий Владимирович

Смерть
1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.