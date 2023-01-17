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Колесник Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1865

Дочь: Колесник Акилина Павловна

Мать ребёнка: Колесник Варвара Корнилиевна

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
26.04.1868 ст.

Дочь: Колесник Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Колесник Варвара Корнилиевна

Потихоново, Харківська область
Место жительства
С 1868 ст.
Потихоново, Харківська область
Крестьянин собственник хутора Потихонов. Место проживания документально зафиксировано с 1868 года.
Рождение ребёнка
21.06.1871 ст.

Дочь: Колесник Васса Павловна

Мать ребёнка: Колесник Варвара Корнилиевна

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Варвара Корнилиевна

Смерть
Неизвестно
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