Заверина (Яковлева) Мария Александровна После 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Заверина (Яковлева) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1875

умерла Неизвестно

Отец
Яковлев Александр Семёнович04.10.1858 г.р.
Супруги
Заверин Семён Иванович1844 г.р.
Дети
Заверин Василий Семёнович09.01.1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875

Отец: Яковлев Александр Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заверин Семён Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1879

Сын: Заверин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Заверин Семён Иванович

Смерть
Неизвестно

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