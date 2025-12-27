Заверина (Яковлева) Мария Александровна
женский, родилась После 1875
умерла Неизвестно
ОтецЯковлев Александр Семёнович04.10.1858 г.р.
Супруги
Заверин Семён Иванович1844 г.р.
Дети
Заверин Василий Семёнович09.01.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875
Отец: Яковлев Александр Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1879
Сын: Заверин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Заверин Семён Иванович
Смерть
Неизвестно